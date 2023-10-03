Виктория Боня сделала заявление о пополнении в семействе

Звезда "Дома-2" проговорилась в сетях о планах родить еще ребенка

Недавно телеведущая и модель Виктория Боня приехала в Москву навестить мать и заодно пройти полное медицинское обследование. Итогом стало внезапное решение: Боня задумалась о заморозке яйцеклеток, чтобы дать себе шанс в будущем снова стать матерью.

По словам модели, это последний шанс для нее, но благодаря здоровому образу жизни надежда есть. Имени отца будущего ребенка не прозвучало и, скорее всего, не прозвучит. Признаки его присутствия в своей жизни Виктория постит в соцсетях регулярно, публикуя фотографии и видео с подаренными любимым букетами. Однако прямо заявляет, что не предъявит публике своего мужчину, так как тот возражает против публичности.

Поклонники тут же заподозрили, что избранник их кумира несвободен, но Боня это резко отрицает, уверяя, что ее принципы не позволяют связываться с женатыми.

В столицу Боня вернулась после пластической операции, сделанной в Штатах. На своих страницах Виктория выложила видео, где мать впервые видит ее после пластики. Родительница явно опешила, увидев изменившееся лицо дочери, но заверила, что та выглядит прекрасно, а через некоторое время будет еще моложе и красивее.

Сама Боня, к слову, едва не впала в депрессию, увидев себя сразу после хирургического вмешательства.

