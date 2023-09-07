Хирург прояснил слухи о ринопластике Бони

Хирург прояснил слухи о ринопластике Бони
Виктория Боня. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
Ведущая стала не похожа на себя

Недавно в Сети появились ужасающие снимки российской ведущей и бизнесвумен Виктории Бони после пластической операции. Сообщалось, что изначально модель хотела сделать только "лисьи глазки", но, судя по всему, перекраивать пришлось едва ли не все лицо.

Поклонники пришли к выводу, что теперь некогда изящная и женственная Виктория Боня стала похожа больше не на себя, а на Майкла Джексона, который тоже чрезмерно увлекался пластикой и в итоге довел себя до безобразного вида. Об этом ранее писало "Утро.ру". 

Фанаты заметили, что у Бони заметно уменьшился размер носа. При этом сама бизнесвумен отрицает, что делала ринопластику. Она уверяет, что нос изменил форму из-за отеков. 

Пластический хирург Арташес Айрапетя проанализировал внешний вид 43-летней Бони и рассказал, какие операции она могла делать. 

"Среди проведенных операций Виктории есть довольно уникальная – нижняя блефаропластика с использованием имплантов", – рассказал врач. 

По его словам, такая операция технически сложна и требует больше времени, в том числе на восстановление. Также он отметил, что не видит результатов проделанной ринопластики. Выходит, что Виктория Боня не лукавит и действительно не меняла форму носа. 

Источник: Звездач • Требует проверки
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