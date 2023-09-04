Вылитый Майкл Джексон: опубликованы шокирующие фото Бони после пластики

Вылитый Майкл Джексон: опубликованы шокирующие фото Бони после пластики
Виктория Боня. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
Звезда стала неузнаваемой

Модель, телеведущая, бизнесвумен и коуч Виктория Боня всегда была одной из самых женственных и красивых звезд российского шоу-бизнеса. Но время не обманешь, и с годами она становится уже не такой яркой. Поклонники признают, что из-за множественных пластических операций и манипуляций с лицом Виктория Боня растеряла прежнюю красоту и стала искусственной. А недавно и вовсе превратилась в гадкого утенка. 

Все дело в очередной пластической операции, на которую решилась 43-летняя звезда. Фанаты были шокированы результатами пластики. Изначально ведущая хотела сделать себе только "лисьи глазки", но в результате ее лицо оказалось полностью переделано. Ведущая делала операцию в Майами у популярного хирурга Чиа Чи Као. 

"А что с лицом?"; "Вылитый Майкл Джексон", – написали комментаторы. 


Помимо этого Боня призналась, что чувствует себя неважно, что сильно напугало поклонников. В своем аккаунте Боня сообщила, что даже подумала о вызове скорой помощи.

"Мне настолько тяжело дается сегодняшний день. Казалось, что я так хорошо себя чувствовала. Но сегодня сходила по делам, сейчас настолько плохо. Так сильно болит голова", – рассказала Виктория Боня.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что первое фото Виктории Бони после пластики заставило публику вздрогнуть. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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