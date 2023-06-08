"Свои советы советуйте себе": Бузова закатила истерику пластическому хирургу

Телеведущей пришлись не по нраву замечания специалисту

Поющая ведущая Ольга Бузова накинулась на пластического хирурга Александра Вдовина, который указал, что та, вероятно, зачастила с операциями по наведению красоты. Ольгу такие комментарии задели за живое.

Вдовин ранее указывал, что подозревает у Бузовой неоднократные изменения формы носа. Однако на этом старания ведущей не заканчиваются: та регулярно корректирует подбородок, скулы и углы нижней части лица, если верить его словам.

Ольга не прошла мимо замечаний доктора, в которых усмотрела попытки диктовать ей собственные решения по изменениям во внешности. Ну а кому формы певицы не нравятся, могут идти, по словам Ольги, мимо.

"Этика – не самая сильная сторона вашего врачебного таланта. И свои советы посоветуйте себе самому", – заявила Бузова.

Поющая звезда порекомендовала дамам не обращаться к такому хирургу, заявив, что тот смеет выносить диагнозы журналистам и "озвучивать вердикты" в отношении тех, кто никогда не пользовался его услугами.

Ранее Ольга загадала загадку своей аудитории, появившись со странным предметом между ног – с ним звезда и засветилась во время концерта.