Странный объект в нижнем белье Бузовой озадачил публику – откровенное видео

Странный объект в нижнем белье Бузовой озадачил публику – откровенное видео
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Люди не могут понять, что застряло в трусах знаменитости

Известная российская телеведущая Ольга Бузова давно закрепила за собой статус новой королевы эпатажа. Артистка регулярно балует народ откровенными съемками, которые нередко превращаются в шок-контент. Так, недавнее выступление поющей телеведущей в Омске породило массу вопросов.

Артистка, как всегда, с большим задором и удовольствием радовала зрителей песнями. Как известно, Ольга всегда сопровождает свои выступления яркими танцами в экстремально открытых нарядах. И шоу в Омске не стало исключением.

Артистка надела коротенькое черное платье с блестками. Активные приседания и извивания всем телом привели к тому, что платьишко задралось, обнажив перед всеми сокровенные части тела артистки. Оказалось, что под модное платье Бузова надела крошечные черные трусики.

Однако не откровенность выступления поразила народ. Особенно глазастые обратили внимание, что с нижним бельем телеведущей не все в порядке.  Складывается впечатление, что в трусах застрял какой-то странный объект.


Поклонники активно обсуждают необычные кадры в социальных сетях. Некоторым кажется, что из-под белья виднеется салфетка или предмет женской гигиены. Впрочем, другие предполагают, что таким причудливым образом сложилось кружево дорогого белья, что создало неприглядную картину.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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