Первое фото Бони после пластики за 28 миллионов заставило публику вздрогнуть

Первое фото Бони после пластики за 28 миллионов заставило публику вздрогнуть
Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая в который раз отправилась под нож хирурга

В последнее время Виктория Боня стала частой гостьей пластических хирургов. Судя по всему, разменяв пятый десяток, звезда поняла, что без пластики ей уже не сойти за юную прелестницу. В этот раз знаменитость решила быть откровенной и не скрывает от своих поклонников, что вмешивается в естественное старение. Первые фотографии после пластики, которые в общий доступ выложил хирург Виктории, ужаснули интернет-пользователей.

Разумеется, сразу после операции знаменитость и не могла выглядеть как супермодель. Однако опухшее лицо Виктории многим показалось чрезмерно неприглядным. Впрочем, редко знаменитости решаются на то, чтобы выставить себя сразу после операции. В социальных сетях любопытствуют, разрешала ли Боня звездному хирургу так ее "позорить".

Также многих поразила сумма, которую Виктории пришлось выложить за пластическую операцию. Телеведущая решила сделать себе "лисьи глазки", дабы выглядеть моложе. За хирургическое вмешательство бывшая звезда нашумевшей в свое время телестройки "Дом-2" выложила астрономическую сумму в 28 миллионов рублей. Такая высокая цена объясняется тем, что именитый американский хирург перекраивает лица голливудским артисткам и моделям.



К слову, ранее Боня раскрыла истинную причину разрыва с ирландским миллиардером.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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