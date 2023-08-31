Раскрыта смертельная опасность микропластика

Людям нужно быть максимально осторожными

Современный мир таит в себе много опасностей. Люди даже не задумываются, что привычные предметы обихода могут привести к страшным болезням. Так, микропластик оказался носителем серьезной угрозы для здоровья.

Как сообщила медицинский эксперт Светлана Губайдулина, человек постоянно встречается с микроскопическими частичками пластика. Когда мы пьем воду из пластиковой бутылки или употребляем пищу из пластикового контейнера, небольшие частички через рот попадают в организм, где скапливаются.

Со временем такие накопления могут приводить к воспалениям и развитию хронических заболеваний. Более того, микропластик может спровоцировать развитие новообразований, что смертельно опасно, добавляет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник

Путин взбесил Макрона наплевательским отношением к санкциям - СМИ

Кремль не удалось спровоцировать

Умер народный артист России

Звезды не стало на 67-м году

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей