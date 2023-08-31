Раскрыта смертельная опасность микропластика

Людям нужно быть максимально осторожными

Современный мир таит в себе много опасностей. Люди даже не задумываются, что привычные предметы обихода могут привести к страшным болезням. Так, микропластик оказался носителем серьезной угрозы для здоровья.



Как сообщила медицинский эксперт Светлана Губайдулина, человек постоянно встречается с микроскопическими частичками пластика. Когда мы пьем воду из пластиковой бутылки или употребляем пищу из пластикового контейнера, небольшие частички через рот попадают в организм, где скапливаются.



Со временем такие накопления могут приводить к воспалениям и развитию хронических заболеваний. Более того, микропластик может спровоцировать развитие новообразований, что смертельно опасно, добавляет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

