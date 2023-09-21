"В лесу увидишь - грибы отдашь": Кравец в шоке от изуродованной пластикой Бони

"В лесу увидишь - грибы отдашь": Кравец в шоке от изуродованной пластикой Бони
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Операция явно не украсила знаменитость

Виктория Боня давно хотела сделать пластическую операцию у известного американского хирурга. Сама она заявила, что хочет всего лишь изменить форму своих глаз: получить "лисьи глаза", как у Беллы Хадид.

Но, как известно, аппетит приходит во время еды. И в итоге она решилась на кардинальные перемены – сделала блефоропластику из-за нависших век у доктора Вардана Хачатуряна и провела в Дубае подтяжку нижней части лица и шеи. Как говорят, операции обошлись ей почти в 25 миллионов рублей.

Но многие решили, что бывшая звезда "Дома-2" просто изуродовала себя, поскольку превратившись в жутковатое подобие Майкла Джексона.

Актриса, певица и модель Алена Кравец такого же мнение.

"Я много работала с Викторией, и знаю, какая она была без макияжа и фотошопа – нормальное, даже симпатичное лицо, – уверяет Кравец. – Не понимаю, зачем надо было так уродовать себя. Ведь теперь, согласно известной пословице, в лесу увидишь – грибы отдашь".

Фото: пресс-служба

"Бог дал вам одно лицо, а вы рисуете себе другое, – вспомнила умная Алена слова из "Гамлета" Уильяма Шекспира. – Я сама делала себе только грудь, о чем потом пожелала. И когда увидела, как изуродовала себя Боня, поняла, как я была права, не решившись лечь под нож хирурга". 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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