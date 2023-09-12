Переделанная Боня впала в депрессию: Не надо усугублять

После пластической операции телезвезда столкнулась с волной критики

Недавно Виктория Боня улетела в США, где перенесла пластическую операцию. Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" очень мечтала о "лисьих глазках", как у модели Беллы Хадид, и теперь ее мечты стали реальностью за 19 миллионов рублей. Правда, блогерша пока скрывает эту часть лица за солнцезащитными очками из-за отеков.

Интернет-пользователи, рассматривая свежие публикации Бони в популярной социальной сети, заметили, что заграничный хирург увеличил российской телезвезде губы. А еще публика обратила внимание на нос женщины, который стал, по их мнению, как у Майкла Джексона. Но Виктория уверяет: ринопластику она не делала. Правда, ей никто не верит.

Злопыхатели смеются над отекшей и едва выговаривающей слова Боней, из-за чего она грозится не показывать изменившееся лицо полностью. На защиту телезвезды встал скандально известный пластический хирург Тимур Хайдаров. Он считает, что хейтеры, критикующие Викторию, лишь усугубляют ее состояние. Впереди у нее – длительная реабилитация, после которой отеки спадут и все увидят конечный результат.

"Есть такое понятие как послеоперационная депрессия <...> Не надо усугублять и хейтить ее", – сказал Хайдаров.

При этом хирург не верит, что операция, которую перенесла Виктория Боня, стоит 19 миллионов рублей. Мол, такую операцию можно было сделать и в России. Хайдаров подозревает, что в случае с 43-летней блогершей имел место бартер.

Напомним, ранее произошел скандал с участием Тимура Хайдарова. Певица Слава, а также королева шансона Любовь Успенская публично раскритиковали хирурга. Они рассказали, что стали жертвой неумелых рук знаменитого врача. Подробнее об этом писало "Утро.ру".