Скинувшая одежду Бородина показала крепкие бедра и подтянутые ягодицы

Звезда достигла идеальных форм

Российская ведущая Ксения Бородина не раз признавалась, что всю жизнь старается держать себя в форме, и ей это дается очень нелегко. Звезда склонна к полноте, и красота дается ей непросто. Однако несмотря на все трудности, Бородина всегда выглядит безупречно.

Сейчас звезда "Дома-2" вместе с семилетней Теоной и 14-летней Марусей отдыхает в Турции. Вместе с ними. на отдых также отправилась подруга Бородиной со своим ребенком. На курорте компания проводит время с пользой.

На днях Ксения показала свою фигуру в бикини на отдыхе. На кадрах она предстала в купальнике цвета хаки и бейсболке в тон. Фигура ведущей выглядела идеально.

По словам Ксении Бородиной, она полностью отказалась от сахара, хлеба и алкоголя и смогла заметно похудеть. Она встает раньше и отправляется в спортзал. Все эти усилия не остались без результата. Правда, некоторые теперь путают ее с коллегой по шоу-бизнесу Викторией Боней.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Ксения Бородина показала откровенные кадры со своей роскошной фигурой. Многие заметили, что в последнее время звезда заметно похорошела. Красотка отлично проводит время и наслаждается жаркими деньками. Подтянутое тело, сияющая кожа и цветущий внешний вид радуют многочисленных поклонников знаменитости.