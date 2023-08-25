Скинувшая одежду Бородина показала крепкие бедра и подтянутые ягодицы

Скинувшая одежду Бородина показала крепкие бедра и подтянутые ягодицы
Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Звезда достигла идеальных форм

Российская ведущая Ксения Бородина не раз признавалась, что всю жизнь старается держать себя в форме, и ей это дается очень нелегко. Звезда склонна к полноте, и красота дается ей непросто. Однако несмотря на все трудности, Бородина всегда выглядит безупречно. 

Сейчас звезда "Дома-2" вместе с семилетней Теоной и 14-летней Марусей отдыхает в Турции. Вместе с ними. на отдых также отправилась подруга Бородиной со своим ребенком. На курорте компания проводит время с пользой. 

На днях Ксения показала свою фигуру в бикини на отдыхе. На кадрах она предстала в купальнике цвета хаки и бейсболке в тон. Фигура ведущей выглядела идеально.

По словам Ксении Бородиной, она полностью отказалась от сахара, хлеба и алкоголя и смогла заметно похудеть. Она встает раньше и отправляется в спортзал. Все эти усилия не остались без результата. Правда, некоторые теперь путают ее с коллегой по шоу-бизнесу Викторией Боней.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Ксения Бородина показала откровенные кадры со своей роскошной фигурой. Многие заметили, что в последнее время звезда заметно похорошела. Красотка отлично проводит время и наслаждается жаркими деньками. Подтянутое тело, сияющая кожа и цветущий внешний вид радуют многочисленных поклонников знаменитости.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Повязанная с Россией премьер Эстонии выступила с признанием

Каллас не хочет в отставку

"Разводят" миллионы россиян: ЦБ сообщил о всплеске телефонного мошенничества

Преступники продолжают выкачивать деньги из наивных людей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей