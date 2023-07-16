Как суп может помочь при похудении

Есть несколько несложных секретов для снижения веса

Желающие сбросить лишние килограммы тратят огромные деньги на консультантов и составление индивидуальных планов питания. Однако все методы похудения на самом деле лежат на поверхности, и секреты сходятся к одному – меньше есть и больше двигаться.

Существуют блюда, которые способствуют похудению, рассказала эндокринолог Зухра Павлова. Кроме того, сбросить вес будет легче, если выполнять несколько несложных правил. Врач советует каждый день за полчаса до еды пить теплую или горячую воду. Она занимает в желудке место и способствует выработке холецистокинина, гормона насыщения.

Помимо этого правила, врач посоветовал желающим похудеть каждый день есть суп. При этом блюдо должно быть нежирным и с твердыми кусками пищи. Пережевывать пищу стоит медленно и не торопясь, чтобы еда успела усвоиться. Горячий суп, как и горячая вода, также способствует выработке гормона холецистокинина. Человек, который съел горячий суп, быстрее насытится, при этом есть ему можно меньше.

Однако есть супы в качестве блюда для похудения нужно с осторожностью. Если у вас есть проблемы с мочевой кислотой, то супы на мясном бульоне есть не стоит. Также следует отказаться от щавелевых супов и блюд со шпинатом.