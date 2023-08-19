Загоревшая Бородина показала роскошную зону декольте – откровенные кадры

Красотка продемонстрировала, чем богата

В эпоху социальных сетей у людей появилась отличная возможность наблюдать за жизнью своих кумиров. Именитые красотки, к счастью для их поклонников, совсем не стесняются показывать окружающим самые сокровенные части своего тела. Яркими кадрами с летнего отдыха поделилась популярная телеведущая Ксения Бородина.

Красотка отлично проводит время и наслаждается жаркими деньками. Стоит отметить, что после громкого развода с блогером Курбаном Омаровым она очень похорошела. Подтянутое тело, сияющая кожа и цветущий внешний вид радуют многочисленных поклонников знаменитости.

На свежих кадрах довольная жизнью Бородина красиво прогуливается по улице. Девушка надела роскошное цветастое платье, которое подчеркнуло достоинства ее фигуры. В ярком летнем наряде Бородина выглядит, как юная прелестница. Главный акцент платья сделан на зоне декольте. Глубокий вырез позволил всем желающим рассмотреть роскошные округлости Ксении.

Пользователи социальных сетей пришли в восторг. В комментариях красотку засыпали комплиментами. Люди отмечают, что при должном подходе к образу жизни женщины могут сиять девичьей красой хоть до пенсии. Главное – следить за собой, заниматься спортом и есть здоровую пищу.



К слову, ранее подтянутой фигурой похвасталась известная певица Валерия.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

"С Россией покончено?": в Британии сделали заявление о развязанной Западом войне

Местные слабо понимают политику властей

Звезда "Голоса" Круглова рассекретила комьюнити с участием SHAMANa

Певцов объединила интересная идея

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей