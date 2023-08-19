Загоревшая Бородина показала роскошную зону декольте – откровенные кадры

Красотка продемонстрировала, чем богата

В эпоху социальных сетей у людей появилась отличная возможность наблюдать за жизнью своих кумиров. Именитые красотки, к счастью для их поклонников, совсем не стесняются показывать окружающим самые сокровенные части своего тела. Яркими кадрами с летнего отдыха поделилась популярная телеведущая Ксения Бородина.



Красотка отлично проводит время и наслаждается жаркими деньками. Стоит отметить, что после громкого развода с блогером Курбаном Омаровым она очень похорошела. Подтянутое тело, сияющая кожа и цветущий внешний вид радуют многочисленных поклонников знаменитости.



На свежих кадрах довольная жизнью Бородина красиво прогуливается по улице. Девушка надела роскошное цветастое платье, которое подчеркнуло достоинства ее фигуры. В ярком летнем наряде Бородина выглядит, как юная прелестница. Главный акцент платья сделан на зоне декольте. Глубокий вырез позволил всем желающим рассмотреть роскошные округлости Ксении.



Пользователи социальных сетей пришли в восторг. В комментариях красотку засыпали комплиментами. Люди отмечают, что при должном подходе к образу жизни женщины могут сиять девичьей красой хоть до пенсии. Главное – следить за собой, заниматься спортом и есть здоровую пищу.





К слову, ранее подтянутой фигурой похвасталась известная певица Валерия.

