"Не могла смотреть на себя": изуродованная Слава пристрастилась к бутылке

Знаменитая певица рассказала, почему целый год пила спиртное

Скандал, который устроила певица Слава после операции у пластического хирурга Тимура Хайдарова, не утихает. На этот раз артистка пришла в студию передачи "Мужское/Женское", чтобы рассказать всей стране о том, как специалист ее изуродовал. Исполнительница хита "Одиночество" вместе с другими девушками, которые тоже остались крайне недовольны работой Хайдарова, хочет наказать хирурга.

Слава поведала о волдырях, которые появились у нее под грудью после операции, а также о чудовищных шрамах. В доказательство своих слов артистка представила видеозаписи. Изуродованное тело доводило певицу до слез. Из-за этого она даже пристрастилась к бутылке. "Я практически все лето пила, целый год пила, потому что не могла смотреть на себя в зеркало", – призналась Анастасия (настоящее имя знаменитости).

Также Слава возмущена издевательским отношением со стороны адвоката Александра Добровинского, который представляет интересы Хайдарова. Певица процитировала юриста, который произнес довольно обидные слова. "Сиська налево, сиська направо, валяется под забором пьяная Слава", – сказал якобы адвокат.

Слава переживает за девушек, который продолжают пользоваться услугами Тимура Хайдарова. Ранее певица показала страшные кадры последствий операции, которые якобы перенесли другие пациентки знаменитого пластического хирурга. Об этом писало "Утро.ру".