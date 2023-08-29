"Муж-собутыльник": фанаты высмеяли возлюбленного певицы Славы

Супругу звезды досталось за приготовление коктейля

Уставшая от звездных скандалов певица Анастасия Сланевская (более известна как Слава) отправилась в отпуск за границу и вновь попала под прицел общественности. На этот раз неоднозначную реакцию вызвал возлюбленный артистки – бизнесмен Анатолий Данилицкий, которого она взяла на отдых.



Во время поездки 43-летняя знаменитость сняла на видео, как ее спутник готовит алкогольный коктейль. При этом некоторые подписчики заметили, что для мужчины это явно не первый спиртной напиток на отдыхе.

"У него руки так и трясутся!", Заметно, наершился конкретно накануне", "Категория мужей называется "муж-собутыльник", – высмеяли Данилецкого комментаторы.

Другая часть пользователей Сети положительно отреагировала на новый пост Славы. Их порадовало отсутствие проблем в личной жизни певицы, ведь совсем недавно пара сошлась после тяжелого периода расставания.

Певица простила возлюбленному обиды, о причине которых рассказала публике лишь недавно. По словам Сланевской, после 18 лет совместной жизни ее партнер позволил себе провести вечер в компании девушек легкого поведения. Принять Данилицкого обратно она смогла лишь спустя несколько месяцев одиночества.

А ранее Слава поссорилась с телеканалом НТВ, заявив, что те решили шантажировать ее на тему скандала с хирургом Тимуром Хайдаровым из-за некачественной, со слов певицы, груди.