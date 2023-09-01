Почему певица Слава отказывается выходить замуж

Почему певица Слава отказывается выходить замуж
Слава. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артистка раскрыла всю правду

Певица, актриса и телеведущая Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, была весьма популярна в начале 2000-х годов. Исполнительница выпустила довольно рейтинговые хиты, неплохо на них заработала, собрала вокруг себя большую армию фанатов и даже боролась за право представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение".

Однако сегодня артистка все чаще мелькает в прессе не из-за творческих успехов, а из-за регулярных скандалов. Например, бесконечная мелодрама о ее любви и расставании с бизнесменом Анатолием Данилицким постоянно обрастает новыми подробностями.

Официально певица Слава была замужем лишь однажды. В браке с Константином Морозовым родилась старшая дочь Александра, которая подарила именитой маме внука.

После развода более 20 лет звезда встречалась с Анатолием Данилицким, однако официально они так и не расписались. Зимой пара и вовсе разбежалась. Несколько месяцев исполнительница жаловалась поклонникам на одиночество.

Позже певица Слава раскрыли причины расставания. По ее словам, граждански муж "веселился с проститутками" в ночном клубе. Так или иначе, артистка простила любимого и позволила вернуться ему в семью. У пары есть совместная дочь – Антонина.

При этом исполнительница хита "Одиночество" все еще отказывается официально выходить замуж. Причину она раскрыла на шоу Павла Воли на ТНТ.

"У меня с детства какой-то комплекс – я очень свободолюбивая птица, и у меня все вопреки", – подчеркнула певица Слава.

Источник: ТНТ ✓ Надежный источник
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