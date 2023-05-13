Куда запрещены "уколы красоты": названы четыре места на лице

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В последнее время люди стали чаще прибегать к процедуре точечного изменения лица с помощью инъекций. Однако в некоторых случаях это может приводить к крайне печальным последствиям. Дерматологи утверждают, что есть четыре места на лице, куда ни при каких условиях не нужно делать уколы.
Они утверждают, что размещение филлера в любом месте центральной части лица более опасно, если его вводить во внешние области. К примеру, в область под глазами и скулы. Там артерии располагаются слишком близко к лицу, а их повреждение может вызвать слепоту.
Не стоит вводить наполнитель между бровями, в лоб, нос и по линии улыбки – эти места считаются самыми опасными на лице. Уколы могут вызывать некроз тканей, рубцевание, слепоту, инсульт и даже смерть.
Дерматологи советуют обращаться только к профессионалам, которые вызывают доверие, и не пользоваться услугами подозрительных специалистов.
Экс-глава космической корпорации обрисовал текущую ситуацию