Куда запрещены "уколы красоты": названы четыре места на лице

Куда запрещены "уколы красоты": названы четыре места на лице
Фото: freepik.com
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Людям советуют внимательно подхотить не только к красоте, но и здоровью

В последнее время люди стали чаще прибегать к процедуре точечного изменения лица с помощью инъекций. Однако в некоторых случаях это может приводить к крайне печальным последствиям. Дерматологи утверждают, что есть четыре места на лице, куда ни при каких условиях не нужно делать уколы.

Они утверждают, что размещение филлера в любом месте центральной части лица более опасно, если его вводить во внешние области. К примеру, в область под глазами и скулы. Там артерии располагаются слишком близко к лицу, а их повреждение может вызвать слепоту.

Не стоит вводить наполнитель между бровями, в лоб, нос и по линии улыбки – эти места считаются самыми опасными на лице. Уколы могут вызывать некроз тканей, рубцевание, слепоту, инсульт и даже смерть.

Дерматологи советуют обращаться только к профессионалам, которые вызывают доверие, и не пользоваться услугами подозрительных специалистов.

Источник: The Sun ✓ Надежный источник
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