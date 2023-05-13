Названо лучшее средство для борьбы с отеками

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Утренние отеки на лице – следствие вредной пищи, указала врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная. По словам специалиста, вопрос требует незамедлительного решения, так как такое состояние нередко сопровождается повышением артериального давления. Чтобы избежать такого, нужно подходить к вопросу питания с умом – и, уж конечно, избегать излишества в жирном и остром.
Избавиться от отеков поможет обычная чистая питьевая вода – не чай и не компот. Будет нелишней физическая нагрузка или же прогулка в парке.
Для снятия отеков подойдут компрессы с теплыми и холодными полотенцами. А самое главное средство против отеков – здоровый образ жизни: правильное питание и физическая активность.
Экс-глава космической корпорации обрисовал текущую ситуацию