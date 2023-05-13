Как избавиться от бронхиальной астмы

Как избавиться от бронхиальной астмы
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Для этого необходимо избавиться от того, что ей предшествует - аллергической реакции

Заложенность носа, чихание и выделения из носа требуют немедленного обращения к медику, указала аллерголог-иммунолог Елена Бобрикова.

В сезон цветения такая симптоматика проявляется особенно часто, поэтому от пациентов с затрудненным дыханием в поликлиниках нет отбоя. Виной тому недиагностированная бронхиальная астма. Если весенний сезон начинается с раздраженной слизистой, заложенности носа и выделений, самолечение делу не поможет.

"Ведь слизистая носа и слизистая бронхов имеет одинаковый клеточный состав. В связи с этим гиперреактивность нарастает и формируется бронхиальная астма", – отметила медик.

Бобрикова указала, что аллергия, вопреки распространенному мифу, излечима благодаря аллерген-специфической иммунотерапии, которая заключается в введении в организм аллергенов в маленьких дозах. Клетки приучаются к аллергену, и затем, при встрече со значимым аллергеном, организм на него уже не реагирует.

Источник: Говорит Москва ✓ Надежный источник
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