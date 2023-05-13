Нейросети и дипфейки: мошенники придумали новый ловкий способ обмана россиян

Нейросети и дипфейки: мошенники придумали новый ловкий способ обмана россиян
Фото: www.unsplash.com
Злоумышленники продолжают эволюционировать

Многие жители нашей страны неоднократно сталкивались с
мошенниками, которые старались их обдурить, чтобы выманить персональные данные и похитить денежные средства. Особой популярностью пользуется телефонный терроризм. Однако злоумышленники не стоят на месте и уже активно используют более современные способы мошенничества.

Так, стало известно, что злодеи активно изучают возможности стремительно набирающих популярность нейросетей. Такими тревожными новостями с общественностью поделился ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Владислав Тушканов.

Опытный эксперт предупредил россиян о новой напасти. Теперь мошенники получили в руки современные инструменты, которые могут заставить жертву поверить в ложь преступника. Помимо нейросетей, злодеи активно используют дипфейки.

Схема проста: современные инструменты позволяют убедить человека во лжи. Мошенники могут создать похожий на реальный образ любого человека и с его помощью обдурить жертву. Специалист советует быть максимально внимательными и перепроверять сомнительную информацию по несколько раз. Только это поможет спастись от вездесущих мошенников.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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