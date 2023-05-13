Нейросети и дипфейки: мошенники придумали новый ловкий способ обмана россиян

Злоумышленники продолжают эволюционировать

Многие жители нашей страны неоднократно сталкивались с

мошенниками, которые старались их обдурить, чтобы выманить персональные данные и похитить денежные средства. Особой популярностью пользуется телефонный терроризм. Однако злоумышленники не стоят на месте и уже активно используют более современные способы мошенничества.



Так, стало известно, что злодеи активно изучают возможности стремительно набирающих популярность нейросетей. Такими тревожными новостями с общественностью поделился ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Владислав Тушканов.



Опытный эксперт предупредил россиян о новой напасти. Теперь мошенники получили в руки современные инструменты, которые могут заставить жертву поверить в ложь преступника. Помимо нейросетей, злодеи активно используют дипфейки.



Схема проста: современные инструменты позволяют убедить человека во лжи. Мошенники могут создать похожий на реальный образ любого человека и с его помощью обдурить жертву. Специалист советует быть максимально внимательными и перепроверять сомнительную информацию по несколько раз. Только это поможет спастись от вездесущих мошенников.

