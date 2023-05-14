Чем фрукты опасны для пожилых людей

Чем фрукты опасны для пожилых людей
Фото: www.unsplash.com
У пенсионеров могут начаться серьезные проблемы со здоровьем

Фрукты и овощи традиционно считаются самым полезным продуктом для употребления. Однако, как подчеркнула известный российский диетолог Елена Соломатина, для людей в возрасте черезмерное употребление фруктов может привести к плачевным последствиям.

Специалист напомнила, что с приближением старости люди начинают страдать от трудностей с углеводным обменом, начинаются проблемы, которые часто характеризуются как преддиабет.

При этом, как известно, в фруктах содержится много фруктозы, этот простой сахар способен негативно сказаться на организме, он может привести к ожирению, диабету, аллергиям, а также проблемам с печенью.

Соломатина подчеркнула, что чрезмерное употребление фруктов самым негативным образом сказывается на организме пожилого человека. Максимальная "доза" должна составлять не более двух штук в день.

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
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