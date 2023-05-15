Что нужно для правильной работы кишечника: медик раскрыл секрет

Одним правильным питанием организму не помочь

Гастроэнтеролог Сергей Вялов указал, что для нормальной работы кишечника недостаточно правильного питания и ограничения в жирной и калорийной пище. Вопреки распространенному мнению, при адекватном рационе жирное и жареное практически не влияют на состояние кишечника.

Все употребляемое переваривают верхние отделы пищеварительной системы. А вот проблема пациентов, страдающих от запоров – недостаток в воде. Необходимо минимум полтора литра в сутки.

"Кишечнику важна вода. Если он воду не получит, то свое все равно заберет. Не хотите запоров – пейте достаточно воды", – указал гастроэнтеролог.



