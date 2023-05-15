Кому вредит минеральная вода

Полезная жидкость не сулит ничего хорошего целой категории людей

Из-за обилия натрия минеральная вода нередко приводит к отекам. Натрий является регулятором объема циркулирующей крови и способен менять концентрацию воды в организме.

"При этом в минеральной воде, в зависимости от производителя, содержится от 50 до 200 миллиграммов ионов натрия на литр и это много. Поэтому людям с отечным синдромом любой этиологии не рекомендуется потребление большого количества минеральной воды, а также соли и хлеба", – предупреждает специалист.

Употребление минералки также противопоказано без консультации с медиком гипертоникам, сердечникам, почечникам и тем, кто страдает от цирроза печени. У такой категории людей нарушена система регуляции объема внеклеточной жидкости.

Минеральная вода представляет пользу для людей для людей с клинической картиной дегидратации или обезвоживания. Однако злоупотреблять ей точно не стоит.