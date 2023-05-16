Доктор Мясников раскрыл смертельный вред витаминов

Синтетика из аптек гарантирует только вред, предупреждает медик

Телетерапевт Александр Мясников развеял главный миф о "аптечных" витаминах – главным образом, об их пользе для организма. Медик заявил, что прием таких капсул не прибавляет здоровья сердечно-сосудистой системе.

В сущности, указал Мясников, такие витамины – пустая трата средств. Кардиологи давно предупреждают о вреде синтетических витаминов.

Мясников подчеркнул, что среди сердечников больше всего смертей зафиксировано к тех, кто принимал синтетические витамины. Для профилактики же нет ничего лучше натурального эквивалента – а именно продуктов питания, в которых содержатся витамины.

"Как только натуральные витамины проходят через руки химиков и фармацевтов, они не только теряют лечебный эффект, но часто приобретают новые, неполезные свойства", – заключил Мясников.