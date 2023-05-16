Медик назвал россиянам рецепт самого полезного шашлыка

Медик назвал россиянам рецепт самого полезного шашлыка
Svetlana Vozmilova/www.globallookpress.com
И предостерег от самого смертельного варианта

Маринад, в первую очередь, необходим для смягчения мясных волокон и улучшения вкуса за счет соли и специй. Однако руководствоваться в приготовлении маринада нужно не только с точки зрения кулинарии, но и состояния организма, а также имеющихся хронических заболеваний, указал доктор медицинских наук, глава АНО НИЦ "Здоровое питание" Олег Медведев.

Маринуйте мясо самостоятельно – исключайте любые магазинные варианты. Так вы можете обезопасить себя от вредных и непонятных добавок. В готовых вариантах на прилавках содержатся консерванты, стабилизаторы и излишнее количество сахара с солью. А это значит, что кому-то может грозить как диабет 2 типа, так и жировая болезнь печени с риском развития метаболического синдрома, при котором повышается холестерин с глюкозой натощак, образуются жировые складки и дает о себе знать высокое давление.

Кислые маринады противопоказаны тем, кто страдает от заболеваний ЖКТ. Более полезный вариант – на оливковом масле. Оно сглаживает вред жирной еды и насыщает шашлык полезными омега кислотами. 

Еще один вариант – сухое маринование с солью, специями и пряными травами. Однако главный недостаток заключается в повышенном использовании соли.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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