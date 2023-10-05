Кошкину спросили про любимые позы: актриса сделала признание о личной жизни

Кошкину спросили про любимые позы: актриса сделала признание о личной жизни
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Кто воплощает сексуальные фантазии звезды

Светская Москва оценила первые серии авторского проекта Дарьи Мороз "Секс... До и после". В этой 14-серийной ленте, снятой для онлайн-кинотеатра OKKO, сыграли многие звезды – Игорь Миркурбанов, Игорь Верник, Гоша Куценко, Марина Александрова. Появится там и сама Мороз.

Но одна из самых ярких ролей – у сексуальной Яны Кошкиной. На экране она воплотила красивую девушку из бара с родинкой "как у Синди Кроуфорд", которую снял онкобольной мужчина и довел до множественного оргазма – героиня Кошкиной кончила семь раз!

А вот отвечать на вопросы беспардонных журналистов о том, как, с кем и где она воплощает фантазии в жизни и что она делает после секса, скромница Кошкина отказалась и возмутилась: "Вы еще про позы меня спросите!"

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Но корреспонденту "Утро.ру" она шепнула по секрету, что в личной жизни счастлива, секса и всего остального ей хватает. Чего и всем нам желает!

"Когда решу выйти замуж, вы первые об этом узнаете", – улыбнулась 33-летняя звезда.

И понесла свой роскошный четвертого размера бюст на встречу с облизывающимся мужчинами и на зависть пришедшим на премьеру женщинам.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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