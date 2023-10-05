До и после постели: 40-летняя Мороз рассказала о самом сокровенном

В чем заключается женская сексуальность

В этот вечер все мысли были о сексе.

Казалось, похоть и страсть правят бал.

Даже угощения подстегивали желание. Мусс из авокадо благодаря витаминам и минералам хорошо влияет на репродуктивные функции. Богатое белком крабовое мясо незаменимо для потенции. Креветки считают самым популярным афродизиаком. Ну и, конечно, игристое, употребление которого часто выливается в близость.

Она, как известно, у всех протекает примерно одинаково. Об этом даже и говорить скучно. А вот то что случается у пар до или после соития, куда интереснее. Это всегда захватывающее кино.

Именно так – "Секс… До и после" – назвала сериал 40-летняя Дарья Мороз, дебютировавшая в качестве режиссера. В онлайн-кинотеатре Оkko 14-серийный фильм начнут показывать с 12 октября. А светская Москва, с пользой для мужской силы насытившись морепродуктами, увидела первые серии уже сейчас.

"Я хотела снять кино не столько про секс, сколько про отношения, – пояснила Мороз корреспонденту "Утро.ру". – Вернее, даже про то, что секс в нашей жизни – не главное. В итоге получились романтичные, ироничные, где-то даже озорные истории, в которых все крутится вокруг флирта".

Мороз призналась, что и в ее личной жизни отношения куда важнее физической близости и собственно коитуса. "Я ценю дружбу больше физиологии", – улыбается она. И подчеркивает, что никаких биографических моментов в картине нет, хотя она и сама снималась в ней.

А еще зрители увидят там Гошу Куценко, Игоря Миркурбанова, Яну Кошкину. Много красивых тел. Много шикарных постелей. Много желания. Желания завести ребенка от друга, попробовать секс втроем, довести до множественного оргазма первую встречную девушку в баре, родинка которой дико заводит…

"Женская сексуальность для меня заключается в энергии, в уме, деликатности, юморе и легком кокетстве",

– пояснила Дарья Мороз. И она сама в этой связи кажется чертовски сексуальной.

А еще кажется, что снятый ею сериал – идеальное начало для романтичного вечера вдвоем. Независимо от половой принадлежности партнеров.

Это то самое "до", за которым обязательно последует все самое сладкое и сокровенное.