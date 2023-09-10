40-летняя Дарья Мороз сообщила об ожидании рождения мальчика

Кто напророчил появление ребенка

В Благовещенске стартовал 21-й фестиваль кино и театра "Амурская Осень". Гран-при фестиваля носит имя режиссера, актера, сценариста, уроженца Амурской области Валерия Приемыхова. В этом году ему могло бы исполниться 80 лет. Об этом говорили на церемонии открытия.

Актриса Дарья Мороз вспомнила о своем общении и работе с режиссером. Она рассказала очень живую и теплую историю, как двухмесячной снималась в фильме "Милый, дорогой, любимый, единственный".

Это лента, снятая на киностудии "Ленфильм" в 1984 году режиссером Динарой Асановой, на которой Валерий Приемыхов был автором сценария и исполнителем одной из главных ролей. "Режиссер сказал беременной мною маме (актриса Мария Левтова – Прим. ред.), что когда девочка появится на свет, то снимется в этом фильме, – вспоминает 40-летняя Мороз. – На что мама ответила: "Это невозможно, потому что будет мальчик". Динара не поверила ей и сказала: "Как так может быть, она же артистка, у нее не может родиться мальчик". В итоге оказалась права: родилась девочка, которую назвали Дашей".

Это напоминает диалог из фильма "Любовь и голуби": " -Мой папа очень хотел мальчика, а родилась девочка. – Как назвали? – Кого? – Девчушку-то! -Раиса Захаровна".

По воспоминаниям Мороз, Асанова много времени уделяла ей на съемочной площадке. "Это очень раздражало Валерия Приемыхова, – уверяет актриса. – В какой-то момент он подошел и сказал, что с ребенком надо заканчивать возиться, потому что пора снимать кино. На что Динара ответила, что она не возится с ребенком, а работает с артистом. Тогда Приемыхов попросил, чтобы я в кадре усмехнулась и показала язык. Произошло чудо – в возрасте двух с половиной месяцев я смогла это сделать! Так я и стала артисткой".

А сегодня актриса старается не пропускать премьер. "Иногда лишая себя сна, смотрю работы коллег", – призналась звезда "Утро.ру".