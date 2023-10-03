Валерии приказали убраться со сцены: "Пошла вон отсюда"

Вокальные данные певицы не впечатлили публику

Знаменитая российская певица Валерия пользуется бесконечной любовью и признанием зрителя. Однако, разумеется, так было не всегда. Когда-то ныне именитой звезде приходилось испытывать не самые приятные эмоции, находясь на сцене. Скандальной историей поделился популярный шоумен Отар Кушанашвили. Он рассказал, как Валерию однажды выгнали со сцены.



Инцидент произошел много лет назад, но навсегда запечатлелся в памяти шоумена. История случилась в период, когда знаменитый теннисист Марат Сафин был на пике славы. Отар Кушанашвили в компании спортсмена пошел в один из московских ресторанов, который в то время был местом проведения досуга для творческой интеллигенции и весьма обеспеченных москвичей.



Искушенная публика с нетерпением ждала выступления культового артиста Михаила Шуфутинского, а вместо него на сцену неожиданно вышла Валерия. Такая подмена вывела разгоряченный народ из себя. Посетители ресторана не стали стесняться в выражениях и начали выкрикивать с мест весьма неприятные изречения. Валерии буквально приказали убраться со сцены.

"Из разгоряченного зельем и транквилизаторами зала кричат, все громче и громче, в том числе "Пошла вон отсюда!" и так далее. Первую песнь как-то дотерпели, но когда Валерия начала вторую, на сцену прилетела первая бутылка, за ней первый стакан", – рассказал Отар.

Неожиданно за артистку вступился звездный теннисист. Судя по всему, спортсмену стало жаль молодую певицу, которую буквально заклевали.



К слову, ранее Валерия честно рассказала, какой шаг ее мужа Иосифа Пригожина неминуемо приведет к разводу.

