Как Валерия выглядит без грима: поклонники оторопели

Певица ошеломила фанатов честным внешним видом

Все привыкли к тому, что певица Валерия всегда выглядит идеально и в свои 55 лет может дать фору молоденьким коллегам. Нередко мать троих детей снимается в купальнике, и точеной фигурке звезды завидуют даже дамы на 10-20 лет моложе. Да и ее лицо является предметом зависти многих холеных красоток.

Понятно, что в своем возрасте Валерия достаточно много делает для сохранения внешнего вида. Ролик с одной из регулярных процедур "для красоты" недавно попал в Сеть и шокировал поклонников. Оторопевшие зрители смотрели на покрытое странным составом лицо всегдашней красавицы и не верили глазам: без трех слоев "штукатурки" и фильтров, оказывается, их любимица далеко не такая сияющая и свежая, как они привыкли ее видеть.





Комментарии под записью полны негодования и ошеломления. Да и оценки разделились: одни горячо хвалили звезду за честность и смелость, за полезный опыт, которым она делится. Другие, застигнутые врасплох непривычным видом блондинки, шокированно возмущались:

"В какой гадости лицо Леры? Не стоило это показывать"; "Вот сейчас Валерия выглядит на свой биологический возраст", – бушевали недовольные подписчики.

Впрочем, результат всех этих драконовских процедур все-таки есть: для своего возраста Валерия выглядит более чем достойно. Секрет прост: дисциплинированная звезда жестко следит за здоровьем и красотой. Для сохранения своей великолепной формы она готова проводить много времени в спортзале, а чтобы оставаться молодой и красивой, регулярно посещает косметический кабинет.

