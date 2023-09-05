Чехова в крошечном топе свела мужчин с ума роскошной грудью

Чехова в крошечном топе свела мужчин с ума роскошной грудью
Анфиса Чехова. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Формы знаменитости вызывают восхищение

Анфиса Чехова при построении карьеры всегда делала акцент на свою женственную внешность и сексуальную привлекательность. Формы знаменитости действительно настолько аппетитны, что не всегда под силу оторвать взгляд от тела Анфисы. Красотка продолжает этим пользоваться и регулярно выкладывает в социальные сети пикантный контент.

На этот раз в интернет-пространстве активно обсуждают недавнюю фотографию Анфисы с курорта. В последнее время Чехова сильно похудела и теперь постоянно радует публику снимками своего подтянутого тела. Новый кадр произвел фурор.

На яркой летней фотографии красотка позирует в крошечном топике и стильных шортиках. Модный наряд подчеркнул крепкие бедра Анфисы и ее роскошную грудь. Женственные формы знаменитости никого не оставили равнодушными. Особенно представителей сильной половины человечества привлекла горячая ложбинка греха, которую выгодно подчеркнул топик.

Фото: соцсети

В комментариях Анфису засыпали комплиментами. Подписчики стараются поддержать свою любимицу в ее стремлении сохранять идеальные пропорции тела. Нужно отметить, что у Анфисы это отлично получается.

К слову, ранее пользователи социальных сетей восторгались из-за откровенного снимка вечно молодой Ренаты Литвиновой.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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