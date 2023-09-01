Похудевшая Рената Литвинова показала крепкие бедра в оригинальном купальнике

Красотка тает на глазах

Рената Литвинова на протяжении многих десятилетий была очень востребованной и любимой российскими зрителями актрисой. К сожалению, на фоне известных событий прошлого года знаменитость решила покинуть нашу страну и обосновалась на чужбине. Такой поступок разочаровал многих поклонников Ренаты, однако это не мешает представителям сильной половины человечества полюбоваться красотой актрисы.



Действительно то, как Рената выглядит на шестом десятке, восхищает. У актрисы нет ни грамма лишнего веса, она очень внимательно следит за своей фигурой, много занимается спортом и давно перестала есть высококалорийную, вредную пищу. Благодаря такому подходу к жизни, в свои 56 лет Литвинова выглядит как хрупкая юная девушка.





Артистка поделилась с поклонниками ярким летним кадром. Знаменитость нарядилась в модный купальник с длинными рукавами. Стильный дизайн купального костюма подчеркнул достоинства фигуры Ренаты. Ее стройные ноги и крепкие бедра стали предметом зависти для многих молодых прелестниц.



К слову, ранее фурор в социальных сетях произвело откровенное фото певицы Валерии.

