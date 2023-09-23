Исхудавшая Литвинова показала роскошную грудь – откровенное фото

Актриса тает на глазах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЗЕМФИРЫ ТАЛГАТОВНЫ РАМАЗАНОВОЙ

Долгие десятилетия Рената Литвинова была одной из самых любимых в нашей стране артисток. Невероятный шарм, обаяние и оригинальное поведение сделали актрису очень популярной и востребованной. Внешние данные также сыграли свою роль. Красотка и на шестом десятке выглядит восхитительно. Новая откровенная фотография Ренаты произвела фурор в социальных сетях.



Многие отмечают, что в последнее время Рената очень сильно похудела. Некоторые связывают состояние Литвиновой с болезненным разрывом. В интернет-пространстве уже несколько недель обсуждают ссору звезды с ее ближайшей подругой Земфирой*.



Впрочем, как бы там ни было, все эти обстоятельства не мешают представителям сильной половины человечества любоваться роскошными внешними данными артистки. На своем канале в социальной сети артистка выложила пикантную фотографию.





На снимке Литвинова позирует в оригинальном наряде, который полностью обнажает ее худые плечики и лебединую шею. Очертания груди, выглядывающей из-под платья, заставили мужчин замереть от восторга. В комментариях люди пишут, что поражены красотой 56-летней актрисы.

*признана иноагентом в России