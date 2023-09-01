Переписала элитную квартиру: грязная подноготная разрыва Земфиры* и Литвиновой

Фанаты с негодованием наблюдают за поведением артисток

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЗЕМФИРОЙ ТАЛГАТОВНОЙ РАМАЗАНОВОЙ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЗЕМФИРЫ ТАЛГАТОВНЫ РАМАЗАНОВОЙ

На днях в прессе начали активно обсуждать конфликт, который, судя по всему, разгорелся между двумя закадычными подругами Земфирой* и Ренатой Литвиновой. Внимательные поклонники заметили, что артистки отписались друг от друга в социальных сетях и перестали вместе появляться на публике. Постепенно вскрываются и другие подробности звездной ссоры.



Фанаты знаменитостей очень удивились, когда Рената не стала поздравлять свою любимую подругу Земфиру* с днем рождения. Торжество прошло 26 августа, однако в социальных сетях Ренаты не появилось ни строчки на эту тему. Для звезды это крайне необычно. Более того, Литвинова не поехала с Земфирой* на концерт в Казахстан, который в итоге обернулся скандалом. Все это явно свидетельствует о разрыве между подругами.



Теперь эту тему активно обсуждают в социальных сетях. Внимательные фанаты указали на любопытную деталь. Весной Земфира* переписала на Литвинову свою элитную квартиру. Роскошные жилые метры оцениваются в астрономическую сумму 60 миллионов рублей. Теперь официальной владелицей квартиры певицы стала Рената.



Кроме того, некоторые связывают скандал со свинарником после концерта Земфиры* в Казахстане именно с ее тяжелым психологическим состоянием из-за разрыва с любимой подругой. Все эти грязные обстоятельства ссоры всерьез насторожили публику. Людям очень любопытно, что же могло развести в разные стороны таких закадычных подружек.

*признана иноагентом в России