Земфира* и Литвинова публично разругались

Земфира* и Литвинова публично разругались
Земфира. Фото: Anton Belitsky / Russian Look / www.globallookpress.com
Звезды отписались друг от друга в соцсетях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЗЕМФИРОЙ ТАЛГАТОВНОЙ РАМАЗАНОВОЙ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЗЕМФИРЫ ТАЛГАТОВНЫ РАМАЗАНОВОЙ

Популярная российская актриса театра и кино, телеведущая Рената Литвинова и певица Земфира* Рамазанова долгое время состояли в очень близких, теплых отношениях. Звезды были настоящими подругами и не скрывали этого от публики.

Время от времени они посвящали друг другу посты в социальных сетях. К примеру, Рената Литвинова последние три года писала трогательные тексты и публиковала фото с российской композиторшей и поэтессой.

Земфира* и ее подруга даже сбежали из России вместе. Они высказались против специальной военной операции и перебрались во Францию. Сейчас карьера звезд складывается не лучшим образом и сопровождается чередой скандалов.

И Земфира*, и Рената Литвинова были очень востребованы в России, имели огромные армии фанатов – многие из поклонников отвернулись от артистов из патриотических соображений. Кроме того, звезды прилично зарабатывали на родине.

Возможно, бегство, потеря доходов, постоянные скандалы и многие другие причины сыграли с подругами злую шутку. Она публично разругались. Фанаты звезд обратили внимание, что они отписались друг от друга в социальных сетях.

Кроме того, 26 августа текущего года Рината Литвинова демонстративно не поздравила Земфиру* с днем рождения, как делала это постоянно.

Напомним, ранее Земфира* вляпалась в скандал в Казахстане.

*Признана иноагентом, согласно решению Минюста РФ

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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