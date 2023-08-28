"Виной утраты таланта вещества": на Земфире* поставили жирный крест

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЗЕМФИРОЙ ТАЛГАТОВНОЙ РАМАЗАНОВОЙ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЗЕМФИРЫ ТАЛГАТОВНЫ РАМАЗАНОВОЙ
Когда-то популярная певица Земфира* пользовалась бесконечной любовью российского зрителя. Для многих она стала настоящим кумиром и символом молодости. Однако, когда наша страна столкнулась с трудной ситуацией, артистка продемонстрировала, что чувство патриотизма ей чуждо. После этого отношение к Земфире* резко изменилось. Недавний скандал добавил масло в огонь.
Речь идет о резонансном инциденте, который произошел в Казахстане. Артистка решила высказать свое фи по поводу организации ее концерта, однако в Казахстане не стали отмалчиваться и рассказали о непотребном поведении самой певицы. Оказалось, что после себя знаменитость оставила ужасный свинарник в гримерке и в целом вела себя по-хамски.
Свои пять копеек решил вставить известный общественный деятель Роман Худяков. Блогер отметил, что Земфире* навсегда закрыт путь в Казахстан, туда артистку больше не пустят. В целом, пик карьеры Земфиры* явно миновал, она сама себя сгубила и поставила жирный крест на своем дальнейшем развитии.
"Записала бездарнейший альбом, который заставил некоторых людей даже предположить, что виной утраты таланта наркотические вещества. Земфира* чётко дала понять – не принимает. Но утрата таланта налицо", – отметил блогер.
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