"У вас анорексия!": народ в ужасе от вида иссохшей на чужбине Литвиновой

"У вас анорексия!": народ в ужасе от вида иссохшей на чужбине Литвиновой
Рената Литвинова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актрису просят начать питаться

Знаменитая блондинка с прошлого года находится за границей. Актриса уехала в Париж, где пытается строить новую жизнь. Она выступает со спектаклем, продает свое творчество, выгуливает эпатажные образы на улицах столицы Франции и посещает модные показы. Кажется, что Рената Литвинова счастлива, однако поклонники всерьез обеспокоились ее состоянием. 

Поводом для этого стал снимок, который звезда опубликовала в своем микроблоге. Ее сфотографировали за столом без макияжа в одной шелковой черной комбинации. В глаза бросается цвет кожи актрисы. Тело настолько белое, что в комментариях кто-то назвал ее "фарфоровой". 

Внимание фанатов также привлекла фигура артистки. Она выглядит чересчур худой, даже иссохшей. У нее отчетливо видны ключицы и вывалившееся щеки. Народ буквально пришел в ужас от того, до какого состояния довела себя Рената Литвинова. Кто-то даже заподозрил у нее расстройство пищевого поведения. 

"У вас анорексия! Жуть... Совсем исхудала. Только не исчезайте, пожалуйста! Берегите себя, не тайте!" – обратился к звезде взволнованный народ, призывая ее начать больше есть. 

Сама артистка предпочла не отвечать на подобные комментарии. Стоит отметить, что в излишней худобе ее обвиняют уже не в первый раз. Резкие изменения в фигуре Ренаты Литвиновой начались как раз после ее переезда на чужбину, и неизвестно, с чем это связано.  

Источник: Соцсети • Требует проверки
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