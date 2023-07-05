"У вас анорексия!": народ в ужасе от вида иссохшей на чужбине Литвиновой

Актрису просят начать питаться

Знаменитая блондинка с прошлого года находится за границей. Актриса уехала в Париж, где пытается строить новую жизнь. Она выступает со спектаклем, продает свое творчество, выгуливает эпатажные образы на улицах столицы Франции и посещает модные показы. Кажется, что Рената Литвинова счастлива, однако поклонники всерьез обеспокоились ее состоянием.

Поводом для этого стал снимок, который звезда опубликовала в своем микроблоге. Ее сфотографировали за столом без макияжа в одной шелковой черной комбинации. В глаза бросается цвет кожи актрисы. Тело настолько белое, что в комментариях кто-то назвал ее "фарфоровой".

Внимание фанатов также привлекла фигура артистки. Она выглядит чересчур худой, даже иссохшей. У нее отчетливо видны ключицы и вывалившееся щеки. Народ буквально пришел в ужас от того, до какого состояния довела себя Рената Литвинова. Кто-то даже заподозрил у нее расстройство пищевого поведения.

"У вас анорексия! Жуть... Совсем исхудала. Только не исчезайте, пожалуйста! Берегите себя, не тайте!" – обратился к звезде взволнованный народ, призывая ее начать больше есть.

Сама артистка предпочла не отвечать на подобные комментарии. Стоит отметить, что в излишней худобе ее обвиняют уже не в первый раз. Резкие изменения в фигуре Ренаты Литвиновой начались как раз после ее переезда на чужбину, и неизвестно, с чем это связано.