Скинувшая халат жена Газманова показала голое тело

Скинувшая халат жена Газманова показала голое тело
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость провела эксперимент

Марина Газманова опубликовала в своих соцсетях новое видео, которое произвело фурор. На нем 54-летняя женщина сперва позирует в халате на пляже, после чего начинает бежать в сторону моря по песку.  При этом она попутно скидывает с себя все элементы одежды, оставаясь абсолютно голой.

Как сама объяснила супруга артиста, она решила провести эксперимент. Ее публикации с филосовскими размышлениями набирают не такую популярность, как фотографии без одежды у других блогеров.

"Мне просто стало интересно! Пишешь красивое эссе, прилагаешь красивое фото – реакции 0. Скучно! А потом выкладываешь зад – деликатно, и сразу оживление! Попа рулит?", – написала она.

Фото: соцсети

В комментариях публика вступила с ней в активное обсуждение проблемы. Некоторые подписчики Марины выразили мнение, что она невероятно опустила себя подобной демонстрацией откровенных частей тела. Кто-то даже назвал ее "неудовлетворенной женщиной".

"Как вы разошлись! К сожалению, на перчинку всегда больше реакций, чем на красивый пост об осени. Вы заметили за собой? Почему – даже не вопрос! И так все понятно", – парировала Газманова.

Ранее между Газмановым и Киселевым произошла перепалка.

Источник: Утро.ру
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