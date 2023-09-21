Скинувшая халат жена Газманова показала голое тело

Знаменитость провела эксперимент

Марина Газманова опубликовала в своих соцсетях новое видео, которое произвело фурор. На нем 54-летняя женщина сперва позирует в халате на пляже, после чего начинает бежать в сторону моря по песку. При этом она попутно скидывает с себя все элементы одежды, оставаясь абсолютно голой.

Как сама объяснила супруга артиста, она решила провести эксперимент. Ее публикации с филосовскими размышлениями набирают не такую популярность, как фотографии без одежды у других блогеров.

"Мне просто стало интересно! Пишешь красивое эссе, прилагаешь красивое фото – реакции 0. Скучно! А потом выкладываешь зад – деликатно, и сразу оживление! Попа рулит?", – написала она.

В комментариях публика вступила с ней в активное обсуждение проблемы. Некоторые подписчики Марины выразили мнение, что она невероятно опустила себя подобной демонстрацией откровенных частей тела. Кто-то даже назвал ее "неудовлетворенной женщиной".

"Как вы разошлись! К сожалению, на перчинку всегда больше реакций, чем на красивый пост об осени. Вы заметили за собой? Почему – даже не вопрос! И так все понятно", – парировала Газманова.

Ранее между Газмановым и Киселевым произошла перепалка.