Молодая жена Цекало похвасталась огромными ягодицами - горячее фото

В Сети считают, что девушка прибегла к хирургии

Стандарты красоты меняются с течением времени. Сейчас все больше знаменитостей делают акцент на прокачивании ягодичных мышц. При этом звезды не стесняются делиться яркими кадрами с пикантных ракурсов в социальных сетях. Интернет-пользователи активно обсуждают новое фото молодой жены телеведущего Александра Цекало.



Модель Дарина Эрвин, как полагают многие, покорила сердце знаменитости роскошными женственными формами и яркой внешностью. Девушка активно ведет социальные сети, в которых регулярно выкладывает пикантные фотографии. Обычно прелестница делает акцент на пышной груди, но сейчас решила похвастаться ягодицами внушительного размера.





Дарина заняла выгодную позу и оттопырила объемные округлости. Теперь у знаменитости ярко выделяется не только роскошный бюст, но и крупные ягодичные мышцы. Впрочем, в социальных сетях считают, что такие соблазнительные формы звезде подарил пластический хирург. Как известно, в последнее время знаменитости все чаще прибегают к экспертам по красоте и не боятся ложиться под нож.



Как бы там ни было, девушку засыпали комплиментами. Представители мужского пола признаются, что очень завидуют Цекало, который может каждый день любоваться своей прекрасной молодой женой.



К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали откровенный кадр Жади из "Клона".



