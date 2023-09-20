Скинувшая одежду Муцениеце засветила бугорок между ног – откровенное фото

Актриса похвасталась подтянутой фигурой

Агата Муцениеце в последнее время стала чаще радовать поклонников откровенными снимками. После развода с Павлом Прилучным артистка похудела и может похвастаться подтянутой фигурой.

Недавно она опубликовала на своей странице в соцсетях пост, на котором предстала в оголенном виде. Скинувшая одежду Муцениеце решила показать, как прогуливается в одном купальнике на балконе в Сочи. При этом знаменитость показывала на камеру округлые бедра и даже засветила бугорок между ног.

"Ратаковски можно, а мне нет? Просто называйте меня Агатаковски", – написала она.

В комментариях одной из первых отметилась Ксения Бородина, которая оставила под публикацией восторженный смайлик. Тем не менее, реакция поклонников была неоднозначной – кто-то делал Муцениеце комплименты, а некоторые критиковали ее за такое поведение.

"Такую фигуру не стыдно показывать", "Если бы у меня было такое тело, то тоже бы танцевала в купальнике. Но пока похвастаться нечем", Только блинчики хотела покушать... не буду! Агата, тело огонь!", – пишут люди.

Недовольные выразили мнение, что уверенному в себе человеку не потребуется показывать себя в таком откровенном виде.

"Как кошка, которая хочет кота", "Неужели не нашла еще себе никого, раз так и сяк на все стороны", – возмутились они.

В последний раз актриса хвасталась фотографией в бикини месяц назад.