Бывшую жену Прилучного "кинули" на 700 тысяч рублей

Бывшую жену Прилучного "кинули" на 700 тысяч рублей
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Такого удара от давно знакомого человека Агата не ожидала

Агата Муцениеце работает практически на износ, чтобы обеспечить себя и детей комфортным существованием. В итоге звезда заработала себе на шикарный загородный дом. Ныне Агата вовсю занимается благоустройством жилища. Но мир, как оказалось, не без плохих людей, готовых вытрясти денег с каждого жизнерадостного человека.

Агата лишилась практически миллиона из-за собственной доверчивости. Отдала дизайнеру, которая обустраивала ее дом, круглую сумму на кондиционер, жалюзи и бытовые мелочи. Поддалась на уговоры сменить в квартире люстру – за все переводила той деньги.

Но вышло так, что у Агаты нет ни кондиционеров, ни жалюзи. И деньги ей, естественно, никто не вернули.

Удивление у Агаты вызвала сама личность недобросовестного дизайнера: она знакома с ней много лет. То ли в силу своей мягкой натуры, то ли из желания поберечь свои нервы Муцениеце решила закрыть глаза на ситуацию. Правда, заказанные той самой Натальей Абрамович шкафчики практически невозможно нормально открыть.

Хотя поначалу все складывалось как нельзя лучше: задушевный дизайнер уверяла, обустраивая целый год дом, что просто творит и занимается любимым делом – и, конечно, заинтересована в том, чтобы дом у подруги получился как нельзя лучше. А жилье обошлось Агате в 20 миллионов рублей.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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