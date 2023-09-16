Киселев врезал "инвалиду-композитору" Газманову

Конфликт артистов усугубляется

В сфере шоу-бизнеса нередко вспыхивают конфликтные ситуации. Звезды часто не могут найти общий язык, а в их случае недопонимание обычно выливается в публичную плоскость и становится предметом для обсуждения в социальных сетях. Серьезный конфликт разгорелся между худруком популярной музыкальной группы "Земляне" Владимиром Киселевым и певцом Олегом Газмановым.



Началось с того, что Владимира не устроило поведение Газманова в вопросах, связанных с событиями, развернувшимися в Донбассе. Киселев считает, что если артист причисляет себя к патриотам, то он должен действовать не только на словах, но и на деле. Киселева очень раздражает, что Газманов и некоторые другие артисты продолжают брать деньги за гастроли и выступления перед военнослужащими.



Владимир подчеркнул, что звездам следует поддерживать военных на безвозмездной основе. Киселев даже припомнил Газманову, как тот просил у Владимира написать для него песню. Рассказывая об этом, музыкант назвал Олега "инвалидом-композитором" и иронично высказался на его счет.



Владимир со смехом заявил, что недостоин такой высокой чести, как создание хитов для Олега. Киселев также высмеял композицию Газманова "Путана" и с сарказмом отметил, что Олегу отлично удалось прославить женщин с низкой социальной ответственностью.



К слову, ранее сын Газманова приложил сбежавших от мобилизации артистов.

