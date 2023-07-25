"Надеюсь, запретят работать": Газманов приложил сбежавших от мобилизации артистов

Певец заявил, что не уважает таких звезд

Сейчас семья Олега Газманова считается едва ли не самой патриотичной в мире отечественного шоу-бизнеса. Артист убежден, что в данный момент россиянам как никогда необходимы песни о любви к родине. Такого же мнения придерживается его старший сын Родион Газманов.

В новом интервью наследник Олега Газманова заявил, что сейчас, по его мнению, он приносит больше пользы своей стране благодаря творчеству. При этом Родион Газманов уверяет, что не испугается взять оружие, если это будет необходимо. Более того, исполнитель осуждает звезд, которые уехали из страны, чтобы не отдавать долг родине.

Певец называет подобный поступок не мужским, имея ввиду выходки известных артистов – комика Александра Гудкова и актера Александра Кузнецова. Как известно, в свое время и тот, и другой уехали из России, когда была объявлена мобилизация. Родион Газманов не уважает таких знаменитостей и считает, что им нельзя позволять зарабатывать на территории страны.

"Надеюсь, что таким людям запретят работу здесь. Если такие люди впоследствии смогут зарабатывать на России, это будет несправедливо", – приложил сбежавших от мобилизации артистов Родион Газманов.



Ранее "Утро.ру" писало, что Родион Газманов высказался о знаменитостях, которые уезжают из России на зимний сезон. По мнению певца, это связано с тем, что в это время у некоторых нет работы.