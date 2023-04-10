"Работы нет": Газманов сделал заявление об отъезде из России

Артист разоткровенничался в беседе с журналистами

Многие звезды предпочитают проводить зиму в других более жарких странах. Некоторые остаются там на пару недель, другие, напротив, проводят по несколько месяцев. Как они сами объясняют, переносить московский холод они не в состоянии. Певец Родион Газманов считает, что в действительности дела обстоят иначе.

В беседе с "Пятым каналом" артист выразил мнение, что отъезд звезд из России в зимнее время вызван тем, что им попросту нечего делать.

"На весь сезон уезжают артисты, у которых работы нет", – заявил он.

По словам Газманова-младшего, он уезжать из страны на такой длительный срок не хотел был, да и времени на это не хватает. При этом он отметил, что отлично переносит российских холод и даже иногда спит с открытым окном в морозное время.