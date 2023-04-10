"Работы нет": Газманов сделал заявление об отъезде из России

"Работы нет": Газманов сделал заявление об отъезде из России
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист разоткровенничался в беседе с журналистами

Многие звезды предпочитают проводить зиму в других более жарких странах. Некоторые остаются там на пару недель, другие, напротив, проводят по несколько месяцев. Как они сами объясняют, переносить московский холод они не в состоянии. Певец Родион Газманов считает, что в действительности дела обстоят иначе.

В беседе с "Пятым каналом" артист выразил мнение, что отъезд звезд из России в зимнее время вызван тем, что им попросту нечего делать.

"На весь сезон уезжают артисты, у которых работы нет", – заявил он.

По словам Газманова-младшего, он уезжать из страны на такой длительный срок не хотел был, да и времени на это не хватает. При этом он отметил, что отлично переносит российских холод и даже иногда спит с открытым окном в морозное время.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Никому не нужна": Совбез вынес приговор Украине

Участи незалежных не позавидуешь

В России формируют спецгруппы для уничтожения танков НАТО

Разработана целая методика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей