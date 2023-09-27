Резко похудевшая Ивлеева показала аппетитную грудь – откровенное фото

Резко похудевшая Ивлеева показала аппетитную грудь – откровенное фото
Настя Ивлеева. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Телеведущая балует публику горячим контентом

Несколько лет назад популярная ведущая Анастасия Ивлеева взлетела на Олимп российского шоу-бизнеса. Теперь без жгучей красотки не обходится никакое серьезное светское мероприятие. Разумеется, при таком интересе к собственной персоне, всегда необходимо выглядеть великолепно. Идеальное состояние своей фигуры блондинка показала в социальных сетях.

Стоит отметить, что некоторое время назад информационное пространство взорвала новость об экстремальном похудении красотки. Впрочем, никто особенно и не замечал, что Ивлеева серьезно набрала. Судя по всему, знаменитость научилась умело комбинировать наряды и успешно скрывала лишние килограммы.

Когда же формы звезды снова достигли идеала, артистка честно объявила, что поправилась на целых 14 кг, но успешно сумела их скинуть. Свежее фото Анастасии привело мужскую часть ее поклонников в восторг. Красотка надела соблазнительные кружева, которые позволили всем желающим в деталях рассмотреть очертания звездной фигуры.

Настя заняла выгодную позу и томно глядит мимо объектива камеры. Такой горячий контент привел публику в восторг, в комментариях Ивлееву засыпали комплиментами.

Фото: соцсети

К слову, ранее большой ажиотаж в социальных сетях произвели откровенные кадры с 60-летней красоткой Деми Мур.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

Лавров ответил на хамство МИД Финляндии

Министр не остался в долгу

Херш раскрыл роль ЦРУ во взрыве "Северных потоков"

Операцию курировал лично руководитель американской разведки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей