Резко похудевшая Ивлеева показала аппетитную грудь – откровенное фото

Телеведущая балует публику горячим контентом

Несколько лет назад популярная ведущая Анастасия Ивлеева взлетела на Олимп российского шоу-бизнеса. Теперь без жгучей красотки не обходится никакое серьезное светское мероприятие. Разумеется, при таком интересе к собственной персоне, всегда необходимо выглядеть великолепно. Идеальное состояние своей фигуры блондинка показала в социальных сетях.



Стоит отметить, что некоторое время назад информационное пространство взорвала новость об экстремальном похудении красотки. Впрочем, никто особенно и не замечал, что Ивлеева серьезно набрала. Судя по всему, знаменитость научилась умело комбинировать наряды и успешно скрывала лишние килограммы.



Когда же формы звезды снова достигли идеала, артистка честно объявила, что поправилась на целых 14 кг, но успешно сумела их скинуть. Свежее фото Анастасии привело мужскую часть ее поклонников в восторг. Красотка надела соблазнительные кружева, которые позволили всем желающим в деталях рассмотреть очертания звездной фигуры.



Настя заняла выгодную позу и томно глядит мимо объектива камеры. Такой горячий контент привел публику в восторг, в комментариях Ивлееву засыпали комплиментами.





К слову, ранее большой ажиотаж в социальных сетях произвели откровенные кадры с 60-летней красоткой Деми Мур.

