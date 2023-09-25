60-летняя Деми Мур показала роскошную фигуру

60-летняя Деми Мур показала роскошную фигуру
Деми Мур. Фото: MSU Studio//www.globallookpress.com
Артистка не уступает молодым прелестницам

Для женщины очень важно, несмотря на возраст, оставаться привлекательной для представителей противоположного пола. На этом пути красотки готовы идти на любые ухищрения. В ход идет косметология, пластические операции, спорт и бесконечные диеты. Однако результат того стоит, что доказывает пример знаменитой голливудской актрисы Деми Мур.

Обольстительная красотка отметила шестидесятилетний юбилей, однако продолжает поражать окружающих подтянутой фигурой и идеально ровным лицом. Надо отметить, что некоторое время назад в информационном пространстве разразился скандал. Некоторые утверждали, что неудачная пластическая операция изуродовала артистку. Однако со временем припухлость прошла, и Мур стала выглядеть только моложе.

Артистка проводит в спортивных залах колоссальное количество времени и очень придирчива к тому, что лежит в ее тарелке. Это позволило Деми Мур в весьма солидном возрасте выглядеть, как молодая девушка. На свежем видеоролике красотка показывает свою фигуру в шикарном красном платье. Линии груди, бедер и ягодиц привели представителей мужского пола в восторг.



К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали откровенный кадр с исхудавшей Ренатой Литвиновой.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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