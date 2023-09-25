60-летняя Деми Мур показала роскошную фигуру

Артистка не уступает молодым прелестницам

Для женщины очень важно, несмотря на возраст, оставаться привлекательной для представителей противоположного пола. На этом пути красотки готовы идти на любые ухищрения. В ход идет косметология, пластические операции, спорт и бесконечные диеты. Однако результат того стоит, что доказывает пример знаменитой голливудской актрисы Деми Мур.



Обольстительная красотка отметила шестидесятилетний юбилей, однако продолжает поражать окружающих подтянутой фигурой и идеально ровным лицом. Надо отметить, что некоторое время назад в информационном пространстве разразился скандал. Некоторые утверждали, что неудачная пластическая операция изуродовала артистку. Однако со временем припухлость прошла, и Мур стала выглядеть только моложе.



Артистка проводит в спортивных залах колоссальное количество времени и очень придирчива к тому, что лежит в ее тарелке. Это позволило Деми Мур в весьма солидном возрасте выглядеть, как молодая девушка. На свежем видеоролике красотка показывает свою фигуру в шикарном красном платье. Линии груди, бедер и ягодиц привели представителей мужского пола в восторг.