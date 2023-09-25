Валерия раскрыла секрет стройности и красоты в 55 лет

Певица сделала признание

Российской певице Валерии 55 лет, однако ей никто не может дать этот возраст, ведь выглядит она просто великолепно. Своей красотой артистка обязана ежедневному кропотливому труду. По словам жены Иосифа Пригожина, для достижения успеха просто нельзя сидеть на месте.

В свежем интервью артистка рассказала, что она делает для того, чтобы поддерживать фигуру в норме. Для этого она прикладывает немало сил, в том числе сидит на диете и каждый день занимается физической активностью. При этом звезда не гнушается косметологией и часто без стеснения рассказывает поклонникам о том, как ухаживает за собой. Благодаря такому образу жизни певица совершенно не чувствует свой возраст и ощущает себя намного моложе.

"Я очень организованный человек, я пытаюсь везде и все успевать, идти в ногу со временем", – призналась Валерия.

Артистка отметила, что у нее столько сил и энергии, что она может делиться ею с окружающими. Она успевает и развивать карьеру, и уделять время внучке, а также всем домочадцам.

Ранее "Утро.ру" писало о том, продюсера Иосифа Пригожина шокировали умения Валерии. Муж застал ее за странным занятием прямо посреди пола дома.

