"Впервые за 20 лет такое вижу": Пригожина шокировали умения Валерии

"Впервые за 20 лет такое вижу": Пригожина шокировали умения Валерии
Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
От певицы такого не ожидали

Российская певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин в браке уже больше двадцати лет. До встречи друг с другом оба уже состояли в семейных отношениях, и каждый из них стал многодетным родителем.

У Валерии от прошлого брака есть дочь Анна и сыновья Артемий и Арсений. Пригожим был женат два раза. У него есть сын Дмитрий и дочь Даная, от другого брака еще одна дочь Елизавета. Не секрет, что Валерия с Иосифом мечтают об общем ребенке, но пока в их семье и так хватает хлопот. Валерия души не чает в маленькой внучке Селин, ради которой готова на все. 

На днях Иосиф Пригожин в очередной раз подтвердил безграничную любовь Валерии к внучке, а также сиу ее духа и характера. В своем аккаунте он показал видео, на кадрах которого певица сидит на полу и собирает детский стульчик. Продюсер был шокирован поведением жены. 

"Видели народную артистку с отверткой. Я впервые за 20 лет такое вижу", – отметил Пригожин. 

Валерия заявила, что решила не беспокоить супруга и сама собрала стульчик и столик для внучки. Артистка явно не белоручка, раз так умело орудует отверткой. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Иосиф Пригожин публично назвал певицу Валерию сумасшедшей. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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