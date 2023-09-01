"Впервые за 20 лет такое вижу": Пригожина шокировали умения Валерии

От певицы такого не ожидали

Российская певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин в браке уже больше двадцати лет. До встречи друг с другом оба уже состояли в семейных отношениях, и каждый из них стал многодетным родителем.

У Валерии от прошлого брака есть дочь Анна и сыновья Артемий и Арсений. Пригожим был женат два раза. У него есть сын Дмитрий и дочь Даная, от другого брака еще одна дочь Елизавета. Не секрет, что Валерия с Иосифом мечтают об общем ребенке, но пока в их семье и так хватает хлопот. Валерия души не чает в маленькой внучке Селин, ради которой готова на все.

На днях Иосиф Пригожин в очередной раз подтвердил безграничную любовь Валерии к внучке, а также сиу ее духа и характера. В своем аккаунте он показал видео, на кадрах которого певица сидит на полу и собирает детский стульчик. Продюсер был шокирован поведением жены.

"Видели народную артистку с отверткой. Я впервые за 20 лет такое вижу", – отметил Пригожин.



Валерия заявила, что решила не беспокоить супруга и сама собрала стульчик и столик для внучки. Артистка явно не белоручка, раз так умело орудует отверткой.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Иосиф Пригожин публично назвал певицу Валерию сумасшедшей.