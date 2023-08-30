Пригожин публично назвал Валерию сумасшедшей: что происходит в семье певицы

Пригожин публично назвал Валерию сумасшедшей: что происходит в семье певицы
Продюсер рассказал, что его жена изменилась после рождения внучки

Два с половиной года назад народная артиста России Валерия стала бабушкой. Ее сын Арсений обзавелся наследницей. Все это время певица часто делится с поклонникам кадрами с внучкой. Артистка обожает нянчиться с ней. Это подтверждает ее супруг Иосиф Пригожин.

В недавней беседе с журналистами продюсер назвал супругу сумасшедшей бабушкой. Мол, она готова бросить все дела ради встречи с внучкой. "Вся жизнь направлена к Селинке", – рассказал Пригожин. И это не странно. В этом возрасте дети очень интересны. Они уже разговаривают и всячески познают мир, заваливают вопросами взрослых и даже демонстрируют таланты. По словам Иосифа, дочь Арсения поет, сочиняет песенки, читает стихи. 

Однако своего внука Пригожин видит гораздо реже. А все из-за расстояния, которое разделяет продюсера с родными. Мол, все просто, встречается чаще с теми, кто живет ближе. Дальние поездки случаются редко в том числе из-за работы, объяснил Иосиф. 

Ранее стало известно об уходе Иосифа Пригожина из шоу "Звезды сошлись". Это не могло не удивить телезрителей. Почему продюсер решил покинуть передачу, писало "Утро.ру". 

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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