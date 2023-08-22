"Огнище": Пригожин обласкал Валерию в купальнике у всех на глазах

Продюсер сделал жене страстный комплимент

Не секрет, что личная жизнь Валерии далеко не всегда была безоблачной. До встречи с Иосифом Пригожиным она была замужем за Александром Шульгиным. В этом браке певица родила троих детей, но так и не стала счастливой. Супруг артистки оказался домашним тираном и держал в страхе всю семью. Но в третьем союзе все ужасы остались позади.

Валерия и Иосиф Пригожин вместе уже два десятка лет. Звездные супруги не скрывают, что периодически между ними кипят настоящие страсти, но только за закрытыми дверями. На публике же они всегда демонстрируют идиллию и гармонию. В отличие от второго мужа, третий относится к певице с большим трепетом и буквально сдувает с нее пылинки.

Даже спустя 20 лет брака Пригожин не перестает восхищаться любимой женой. Более того, продюсер не стесняется проявлять свои чувства на публике. Накануне в блоге Валерии появилось довольно откровенное фото. Исполнительница похвасталась идеальной фигурой, сфотографировавшись в купальнике и накидке. Внешний вид певицы взбудоражил не только многочисленных фанатов, но и ее супруга.

Иосиф Пригожин отметился в комментариях среди десятков комплиментов от поклонников. Любящий муж словесно обласкал Валерию у всех на глазах, оставив ей страстное послание. "Огнище ты мое", – написал продюсер. Артистка ответила на приятные слова мужа эмодзи в виде красного сердца.

Ранее "Утро.ру" писало, что Пригожин неожиданно отреагировал на кровожадную выходку Ивлеевой. Продюсер нашел объяснение странному моменту, который появился в шоу у звезды.