Страсть не утихает: Королева облизала полуголого Тарзана на камеру

Видео с ласками пары попали в Сеть

Со стороны может показаться, что Наташа Королева и Сергей Глушко вместе уже целую вечность. Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" вышла за Тарзана после развода с первым мужем Игорем Николаевым. Многие предполагали, что столь экстравагантный союз не продержится долго. Но сегодня, 21 августа, супруги отметили 20-ю годовщину совместной жизни.

За годы брака певица и стриптизер пережили вместе не только множество счастливых моментов, но и немало трудностей. Одной из них стал скандал вокруг измены Глушко, разразившийся три года назад. Тогда супруги оказались буквально в шаге от развода, но смогли преодолеть кризис. Глядя на пару теперь, возникает ощущение, что после этой громкой истории их отношения стали только крепче.

Накануне Наташа Королева поздравила себя и мужа с фарфоровой свадьбой в социальных сетях. Певица опубликовала в блоге ролик, на котором ее запечатлели вместе с возлюбленным. Супругов сняли издалека, пока те нежились друг с другом на траве. По попавшим в Сеть кадрам можно сделать вывод, что страсть в паре по-прежнему не утихает.

Если артистка предстала перед камерой в шортах и куртке, то ее благоверный выбрал более откровенный наряд, появившись полуголым. Стоя в планке с оголенным торсом, Тарзан нежно поцеловал сидящую напротив жену. В ответ Королева сначала поддразнила мужа, схватив его за нос, а затем игриво его облизала.

"20 лет совместной жизни мне понравились", – подписала видео певица.

Ранее "Утро.ру" писало, что Тарзан развлекся с подругой на глазах у Королевой. Момент шалости стриптизера с другой попал на камеру.